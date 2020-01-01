В Перми спрос на водонагреватели вырос на треть Средняя стоимость бойлера в краевой столице — 4,5 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным сервиса «Авито», в мае 2021 года спрос на водонагреватели в Перми по сравнению с апрелем текущего года увеличился на 33%. В целом по России этот показатель за месяц вырос на 30%.

При этом исследователи отметили и рост предложения: по стране бойлеров и водонагревателей, как на первичном, так и на вторичном рынке, предлагается на 6% больше, чем в апреле. Средняя цена составляет 5,5 тыс. руб. При этом самые дорогие приборы продаются в Ростове-на-Дону — 11,6 тыс. руб., самые бюджетные варианты можно приобрести в Барнауле за 1 тыс. руб. В Перми средняя стоимость водонагревателя — 4,5 тыс. руб.

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