Сергей Данилов В Чусовом уже в этом году могут начать стройку второго цементного завода Поделиться Поделиться Твитнуть

Строительство нового цементного завода в г. Чусовом Пермского края начнётся в 2021 году. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на ТАСС.

Издание сообщило, что пермский губернатор Дмитрий Махонин объявил о закладке завода во время проведения Петербургского международного экономического форума.

«Строительство будет начато в этом году, стройка продолжится до 2023 года, - заявил руководитель региона. - Планируется создание порядка 400 новых рабочих мест».

Соглашение о создании цементного завода в Пермском крае было подписано на ПМЭФ в июне 2019 года. Мощность производства составит порядка 300 тыс. т в год. При этом стоимость проекта оценивается в 2,3 млрд руб.

Строить новое производство будет пермское АО «Карьер». Как было заявлено на подписании соглашения, АО «Карьер» может стать резидентом ТОСЭР.

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