В Пермском крае на неделе будет тепло и засушливо В выходные воздух может прогреться до +28˚ Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным ГИС-центра ПГНИУ, со вторника в Пермском крае начнётся небольшое похолодание, однако к следующим выходным в регион вернётся жара, появится вероятность кратковременных дождей и гроз.

В понедельник, 7 июня, по югу края и в Перми температура воздуха днём поднимется до +26˚…+28˚, на севере — на несколько градусов прохладнее. Вечером местами возможны кратковременные дожди и грозы, порывы ветра могут достигать 15–18 м/с. При этом на большей части региона осадков не ожидается.

На север края похолодание придёт уже ночью с понедельника на вторник — температура составит +1˚…+4˚. В южных районах температура воздуха во вторник ночью будет +5˚…+10˚, в краевой столице — +8˚. Днём воздух прогреется до +17˚…+22˚.

Такая температура продержится до пятницы: в среду ожидается до +20˚…+23˚, в четверг — +19˚…+24˚.

В пятницу, 11 июня, в северных районах Прикамья потеплеет до +25˚. В выходные дни на всей территории региона ожидается +23˚...+28˚, также появится возможность кратковременных дождей и гроз, которые могут пройти по западным и северным районам края.

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