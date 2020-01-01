Экологи «Метафракса» выпустили мальков стерляди в Чусовую Поделиться Поделиться Твитнуть

Метафракс

В преддверии Дня эколога компания «Метафракс Кемикалс» организовала выпуск в залив реки Чусовой Камского водохранилища в районе посёлка Усть-Шалашная более 7600 мальков стерляди. Мероприятия по искусственному воспроизводству водных биоресурсов компания проводит на добровольных началах уже второй год подряд, сообщает пресс-служба предприятия.

Как пояснила начальник отдела охраны окружающей среды ПАО «Метафракс» Елена Чистякова, эта экологическая акция, посвящённая Дню эколога, проводится в соответствии с рекомендациями специалистов Средневолжского управления Росрыболовства.

— «Метафракс» успешно реализовал проект по техническому перевооружению рыбозащитных устройств на оголовках водозаборных сооружений компании, попадание мальков рыбы при водозаборе исключено. Несмотря на это, предприятие проводит мероприятия по выпуску мальков стерляди, восполняя водные биоресурсы Прикамья. В рамках экологической программы компании мы планируем продолжить эту работу и в ближайшие годы. Конечно, эта мера необязательная, но мы осознанно идём на эти траты, — пояснила Елена Чистякова.

Метафракс

Мальков «Метафракс» закупает в Добрянке на рыборазводном заводе ФГБУ «Главрыбвод». Средний вес каждой рыбки составляет от 3 г до 4 г. До Усть-Шалашной ценный груз добрался в специально обустроенной машине с контейнером и подачей кислорода. За считанные минуты из контейнера по специальному жёлобу малыши скатились в водоём и отправились в свободное плавание. Через 5–7 лет они вырастут и принесут потомство.

— Этот ценный вид рыбы традиционен для Камского водохранилища. Но за последние десятилетия её популяция значительно сократилась. Сегодня стерлядь занесена в Красную книгу региона. Надеемся, что в будущем, благодаря сотрудничеству с «Метафраксом» и другими промышленными предприятиями, нам совместными усилиями удастся восстановить прежнюю популяцию, — отметили сотрудники Камско-Волжского филиала «Главрыбвод».

Приоритет вопросов охраны природы закреплён в «Метафракс Групп» на уровне миссии компании. В рамках процедуры ребрендинга была сформулирована философия холдинга: «Формирование будущей экологической, социальной и бизнес-среды через ответственное развитие химической отрасли». Трёхлетняя программа «Метафракса», направленная на решение экологических вопросов, предусматривает более 5 млрд руб. инвестиций.

В апреле 2021 года на площадке VI Пермского инженерно-промышленного форума губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор ПАО «Метафракс» Владимир Даут подписали меморандум о сотрудничестве в области охраны окружающей среды между компанией и правительством региона.

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