Мария Сыропятова «Яндекс» назвал слова, которые используются только жителями Пермского края Среди них — «бичик», «окончаловка» и «штангет» Поделиться Поделиться Твитнуть

«Яндекс» провёл исследования на местные слова, используемые только жителями отдельных регионов. По данным сервиса, лишь в Пермском крае используются такие слова, как «бичик», «лишко», «матькаться», «мяргать», «наплюнуть», «нержавка», «окончаловка», «отстыть», «постовать», «промохать», «просрок», «разбарабанить», «семейщик», «сковорда» и «штангет».

Под словом «бичик» понимается лапша быстрого приготовления, под «нержавкой» — нержавеющая сталь, под «окончаловкой» понимают вторую часть зарплаты. «Просрок» — это просроченные товары в магазине, «семейщик» — это синоним слова домочадец. А «сковорда» и «штангет» — это сокращённые формы слов «сковорода» и «штангенциркуль». Остальные слова, характерные для использования в Пермском крае, созвучны с более употребимыми в других регионах России — «лишко», «матькаться», «мяргать», «наплюнуть», «отстыть», «постовать», «промохать» и «разбарабанить».

Исследование «Яндекс» проводил совместно с лингвистами из института русского языка им. В. В. Виноградова РАН. Для него были использованы данные блог-платформы «Яндекс.Дзен», где в набор данных попали статьи и комментарии 6 млн пользователей из всех регионов России. В общей сложности они составили более 1 млрд словоупотреблений (все они были написаны или оставлены пользователями с января 2019 года по апрель 2021 года).

Для каждого слова была определена доля пользователей из региона, употребивших его хотя бы раз, затем показатель характерности слова для региона, т. е. отношение местной доли употреблявших его пользователей к среднему по всем регионам. Потом для каждого региона собрали список из 500 слов с показателем характерности не меньше трёх, проверенный лингвистами вручную.

Исследование проводилось ко Дню русского языка — посвящённому русскому языку международному празднику, учреждённому ООН в 2010 году и отмечающемуся 6 июня, в день рождения А. С. Пушкина.

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