Сергей Данилов В Прикамье за сутки выявлено 96 новых случаев заражения COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

В Прикамье за минувшие сутки выявлено 96 новых случаев заражения COVID-19. Такие данные опубликовали в Управлении Роспотребнадзора в Пермском крае.

14 человек были госпитализированы, 82 — проходят лечение амбулаторно под наблюдением врачей. В числе новых инфицированных — 47 пациентов мужского пола, 49 женщин. Среди заболевших — 12 детей и 16 человек старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 58 043 человек.

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