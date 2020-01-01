Сергей Данилов Завершилось расследование дела об оставлении младенца в подъезде жилого дома Поделиться Поделиться Твитнуть

Отделом полиции Индустриального района Перми окончено расследование уголовного дела в отношении 23-летней жительницы Верещагино. Её обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности», сообщают в пресс-службе краевого главка МВД.

Как напомнили в полиции, 31 января в дневное время обвиняемая — мать новорождённого ребёнка, оставила младенца на бетонном полу первого этажа в подъезде жилого дома по ул. Баумана в Перми и с места преступления скрылась. При этом женщина осознавала, что "тем самым поставила новорождённого в опасное для жизни и здоровья состояние".

Младенца обнаружила жительница дома, она вызвала полицию и медиков. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

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