Семь предприятий Перми нарушили законодательство об охране атмосферного воздуха Прокуратура внесла представления руководителям компаний Поделиться Поделиться Твитнуть

Специалисты Пермской межрайонной природоохранной прокуратуры выявили нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха в семи предприятиях Перми, сообщает пресс-служба надзорного органа.

В числе нарушителей — ООО «Сатурн-Р», ООО «Энергонефтересурс», ООО «Пермские цветные металлы», ООО «Химический завод фторсолей», ООО «Алманит», ООО «Рекон строй», ООО «ДорТехИнжиниринг».

В ходе проверок было установлено, что организации, эксплуатируя объекты I–III категорий негативного воздействия на окружающую среду, не организовали поступление информации о периодах неблагоприятных метеорологических условий. Она необходима для выполнения мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

По результатам проверки природоохранным прокурором внесены представления руководителям предприятий.

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