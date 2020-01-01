Григорий Серёдкин «Звезда» выиграла четвёртый матч подряд Пермяки в гостях одолели новотроицкую «Носту» Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ФК «Звезда»

Пермский ФК «Звезда» одержал четвёртую победу в ПФЛ подряд. В рамках группы «4» подопечные Рустема Хузина обыграли «Носту». Матч прошёл в Новотроицке вечером 4 июня и завершился со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в матче на 39-й минуте забил форвард пермяков Максим Лаук.

После игры «Звезда» расположилась на шестом месте турнирной таблицы. У пермского клуба — 52 очка. Столько же — у занимающего пятую строчку «Новосибирска». До первого места, которое занимает «КАМАЗ», — девять очков отставания.

Следующий матч пермяки проведут 10 июня. В Тольятти «Звезда» встретится с местной «Ладой» (0+).

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