Мария Сыропятова Долги у предприятий Пермского края выросли на 4,7% Просроченная задолженность увеличилась на 23% Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба предприятия

На 1 апреля 2021 года долги предприятий и компаний в Пермском крае составили 1,2 трлн руб., что на 4,7% больше аналогичного показателя прошлого года. Об этом говорят данные Пермьстата.

При этом просроченная задолженность в конце первого квартала 2021 года составила 56,7 млрд руб., что на 23% больше аналогичного показателя 2020 года.

Кредиторская задолженность у предприятий и компаний Пермского края на 1 апреля 2021 года составила 439,9 млрд руб., что на 4,8% больше того же показателя прошлого года. Просроченные платежи составили 41,8 млрд руб., что на 0,4% больше, чем на 1 апреля 2020 года.

В промышленности кредиторская задолженность на конец первого квартала текущего года составила 279,2 млрд руб., что на 7,1% больше того же показателя прошлого год. Сумма просроченных долгов уменьшилась (-0,3%) и составила 38,9 млрд руб.

Долги по кредитам на 1 апреля этого года у предприятий и компаний Пермского края составили 783,5 млрд руб., сумма просроченных неплатежей составила 14,9 млрд руб. Сумма дебиторской задолженности составила 425,2 млрд руб. (-2,1%), а просроченная дебиторская задолженность —31,9 млрд руб. (+6,5%).

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