Дмитрий Махонин подписал соглашение о развитии и укреплении сотрудничества с компанией «ГринЭко Инвест» Поделиться Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонон выступил на специальной сессии Петербургского международного экономического форума по теме «Декарбонизация в промышленном секторе РФ: вызовы и возможности, широкие региональные перспективы».

Участники мероприятия обсудили возможные пути создания эффективной системы измерения, учёта и верификации объёмов выбросов парниковых газов, а также перспективы оптимизации производственных процессов для снижения уровней выбросов на предприятиях. Организатором сессии выступила компания «ГринЭко Инвест», занимающаяся поиском и развитием инвестпроектов, направленных на снижение выбросов парниковых газов и внедрение «зелёных» технологий.

По словам Дмитрия Махонина, вопрос уменьшения выбросов является для Прикамья актуальным. Уже сейчас правительство региона решает задачи снижения негативного воздействия на окружающую среду. За последние несколько лет показатели выбросов значительно снизились, в том числе за счёт повышения предприятиями эффективности действующих и ввода новых, современных очистных установок, совершенствования технологических процессов, ликвидации источников загрязнения.

Участники сессии отметили, что сегодня Евросоюз внедряет в мире стратегию декарбонизации экономики и промышленности, которая предполагает решение актуальной проблемы снижения углеродоёмкости ВВП. С 2023 года он вводит углеродный налог на импортную продукцию с большими выбросами парниковых газов. Предприятия-экспортёры будут обязаны подтверждать, что принимают меры для снижения уровня парниковых газов, используя для производства электроэнергию, выработанную на возобновляемых источниках энергии (солнечных, ветряных, мини-ГЭС), низкоуглеродных источниках и т. п. В противном случае компании будут обязаны платить так называемый углеродный налог, существенный по объёму.

В частности, будущая система предполагает торговлю «углеводными квотами» — механизм, при котором предприятия, производства которых негативно воздействуют на атмосферу, смогут покупать на электронных площадках «зелёные сертификаты». Их будут продавать производители чистой, возобновляемой энергии или оказывающей минимальное негативное воздействие на атмосферу.

Ещё одним инструментом для экологической трансформации экономики может стать выпуск небанковскими организациями «зелёных» облигаций — ценных бумаг, поступления от размещения которых будут направляться исключительно на финансирование «зеленых» проектов в различных сферах.

Как отметил губернатор Пермского края, это важный этап по переходу к «зелёной экономике». Однако важно понимать, что «зелёные сертификаты», предполагающие финансовые санкции за углеродный след, создадут риски для экономики самих предприятий и, как следствие, могут отразиться на пополнении бюджетов. «Мы должны чётко понимать: реализацию стратегии по введению трансграничных налогов и эмиссии «зелёных сертификатов» ‒ это процесс, который уже не остановить. Он идёт, и очень важно, чтобы наша страна участвовала в нём, понимая, что сейчас формируется целый сектор финансовых инструментов, которые мы должны использовать», — сказал Дмитрий Махонин.

Подписанное соглашение между Пермским краем и ООО «ГринЭко Инвест» как раз поможет ускорить темпы по внедрению в регионе «зелёных» технологий, в том числе поиска путей оптимизации производственных процессов для снижения уровня выбросов предприятий.

«Мы договорились начать сотрудничество по процессам создания в регионе площадки, связанной с вопросом декарбонизации, с вопросом эмиссии «зелёных сертификатов». Наша задача — хеджировать, подстраховать риски промышленных предприятий: принять ряд мер, связанных с обращением «зелёных» облигаций, в том числе в восстановлении лесов, которые поглощают парниковые газы. Работа предстоит достаточно сложная, но мы понимаем, что регион не может оставаться в стороне от этих процессов. Мы благодарны нашим партнёрам за то, что в ближайшее время их команда будет работать в Пермском крае», — подчеркнул Дмитрий Махонин.

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