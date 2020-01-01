«Уралкалий» и Агентство развития профессионального мастерства подписали соглашение о сотрудничестве в области развития кадрового потенциала Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба ПАО «Уралкалий»

«Уралкалий» и Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия), работающее в направлении продвижения передовых стандартов подготовки кадров, включая развитие системы независимой оценки компетенций в России и других странах, подписали соглашение о сотрудничестве в области развития кадрового потенциала. Об этом сообщает пресс-служба калийной компании.

Документ был подписан генеральным директором ПАО «Уралкалий» Виталием Лауком и генеральным директором Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) Робертом Уразовым в рамках Петербургского международного экономического форума.

Цель соглашения — объединение усилий в развитии кадрового потенциала и профессиональных компетенций отрасли, взаимодействие по повышению престижа рабочих и инженерных профессий, а также обмен опытом в области современных инструментов и механизмов оценки квалификации.

Виталий Лаук, Генеральный директор ПАО «Уралкалий»:

— Развитие сотрудничества с Ворлдскиллс Россия — очередной этап комплексного совершенствования системы подготовки кадров «Уралкалия», а также повышения эффективности и роста производительности труда в Компании. Мы ориентируемся на лучшие мировые практики и стремимся постоянно совершенствоваться. Наращивание кадрового потенциала, подготовка высококвалифицированных специалистов, постоянное повышение профессионального уровня, развитие корпоративных и управленческих компетенций сотрудников дают возможность Компании уверенно смотреть в будущее.

Роберт Уразов, Генеральный директор Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия):

— Сотрудничество с «Уралкалием» — одним из ведущих игроков на рынке производства удобрений, позволит развивать лучшие практики подготовки кадров для предприятий химической отрасли. Мы видим большие перспективы взаимодействия и обмена опытом с компанией, которая давно зарекомендовала себя как флагман в области развития кадрового потенциала.

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