Мария Сыропятова В первом квартале 2021 года прибыль компаний в Пермском крае выросла на 70,8% Суммарный убыток сократился на 83,3% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прибыль компаний в Пермском крае в первом квартале 2021 года составила 78,5 млрд руб., что на 70,8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщает Пермьстат.

При этом убыток также сократился: за первые три месяца 2021 года суммарный убыток составил 7,8 млрд руб., что на 83,3% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Предприятия промышленности также увеличили свою прибыль. В первом квартале 2021 года она составила 65,9 млрд руб., что на 68,9% больше того же периода прошлого года.

Сальдированный финансовый результат компаний из Пермского края составил 70,7 млрд руб. При этом сальдированный финансовый результат аналогичного периода 2020 года составил — 1,1 млрд руб. убытка.

Организациями промышленного производства за период с января по март 2021 года получен положительный сальдированный финансовый результат в размере 62,1 млрд рублей.





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