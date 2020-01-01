В Прикамье может появиться производство судов на электрической тяге Готовность организовать производство выразила компания из Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Генеральный директор АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК) Алексей Бураков и соучредитель компании «Эмпериум» из Санкт-Петербурга Александра Лебедева обсудили перспективы сотрудничества. В частности, речь шла о создании в Прикамье совместного предприятия для судостроения и судоремонта.

Алексей Бураков сообщил, что на данный момент «КРПК» прорабатывает вопрос выкупа имущества ООО «Верхнекамский судостроительный комплекс». Александр Лебедев со своей стороны отметил, что «Эмпериум» может организовать на территории Пермского края производство судов на электрической тяге: катамаранов и других средств для прогулок и перевозки пассажиров. Электротехническую начинку, по планам, будет поставлять ООО «НПК «Морсвязьавтоматика» (МСА).

Отметим, у судов на электрической тяге есть ряд преимуществ: они бесшумны и экологичны, детали и комплектующие для них в основном отечественного производства. В качестве основных источников энергии на судах устанавливаются системы накопления энергии, изготовленные ООО «НПК «МСА».

Варианты дальнейшего сотрудничества стороны договорились детально обсудить в июне.

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