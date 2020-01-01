Валерия Рогожникова Число продавцов AliExpress в Пермском крае увеличилось на 70% Прирост в целом по России составил 45% Поделиться Поделиться Твитнуть

С января по июнь 2021 года число продавцов из Пермского края на AliExpress увеличилось на 70%. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-ритейлера. В среднем по России прирост составил 45%.

Из 750 пермских продавцов в июне 2021 года 56% — индивидуальные предприниматели, 11% — самозанятые граждане, и 33% — юридические лица.

Чаще всего пермские продавцы реализуют продукцию в таких товарных категориях, как «дом и сад» (22%), «автозапчасти» (11%), «спорт» (11%), «электроника и бытовая техника» (11%), «товары для мам и детей» (8%), «красота и здоровье» (6%), «товары для школы и офиса» (5%).





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