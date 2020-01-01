Краевые власти и бизнес совместно будут развивать посёлок Уральский Поделиться Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в рамках Петербургского международного экономического форума провёл переговоры с гендиректором компании «Свеза» Анатолием Фришманом. На встрече была достигнута договорённость о совместной работе по улучшению качества жизни в посёлке Уральском, градообразующим предприятием которого является комбинат «Свезы», сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

На комбинате «Свезы» в Уральском работают более 1,5 тыс. жителей посёлка и ближайших районов. Чтобы предотвратить отток населения, необходимо развивать производство и предоставлять рабочим стабильные заработки, благоустраивать территорию, решать насущные социальные проблемы.

«Мы заинтересованы в том, чтобы производства, создаваемые в Прикамье, были обеспечены квалифицированными кадрами, а люди имели хорошую работу. При этом очень важно, что «Свеза» готова инвестировать в социальную сферу посёлка, и мы это стремление будем поддерживать. Сейчас мы совместно будем создавать программу социально-экономического развития посёлка Уральского. Она станет показательной моделью сотрудничества между регионом и компанией. Затем её можно будет применять для других наших моногородов и населённых пунктов», — заявил Дмитрий Махонин.

По словам гендиректора «Свезы», планы на дальнейшее развитие компании в регионе и поддержку социальных проектов возникли в том числе благодаря взаимодействию с руководством региона.

«Мы давно и плодотворно работаем в Прикамье и планируем наращивать здесь объёмы своего бизнеса. «Свеза» продолжит работу по расширению присутствия в регионе и готова решать стратегические вопросы по развитию лесопромышленной отрасли и социальных проектов. Нам очень помогает открытый диалог с властями Пермского края, мы видим их заинтересованность и желание оказывать всестороннюю поддержку. Надеемся, что сегодняшняя встреча станет мощным рывком в реализации поставленных задач», — сказал Анатолий Фришман.

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