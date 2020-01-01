Елена Синица На промплощадке «Мотовилихи» произведут продукцию военного назначения на 40 млрд руб. Предприятие обеспечат гособоронзаказом до 2027 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В рамках государственного оборонного заказа в период с 2021 по 2027 год на промплощадке ПАО «Мотовилихинские заводы» планируется произвести продукцию военного назначения на сумму свыше 40 млрд руб. Как передаёт пресс-служба «Мотовилихинских заводов», о таких планах сообщил генеральный директор АО «Технодинамика» Игорь Насенков губернатору края Дмитрию Махонину на Петербургском международном экономическом форуме.

Помимо этого, «Мотовилихинские заводы» совместно с тульским предприятием АО «НПО «Сплав» им. А. Н. Ганичева» (находится под управлением АО «Технодинамика») разработали тяжёлую огнемётную систему ТОС-2.





Планируется, что до конца 2021 года она пройдёт государственные испытания. В результате примут решение о постановке системы на вооружение.





Также сообщается, что холдинг «Технодинамика» инвестирует значительные средства в модернизацию производства и создание новых рабочих мест на пермской площадке.





В частности, сейчас «Технодинамика» провела закупочные процедуры на приобретение нового технологического и станочного оборудования на сумму более 1,5 млрд руб. Первая поставка ожидается в IV квартале 2021 года.

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