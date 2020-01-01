Мария Сыропятова Завод им. Дзержинского отсудил у «Авитека» 13,9 млн руб. Основная сумма была выплачена по результатам переговоров Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В Арбитражном суде Кировской области завершился судебный процесс по иску завода им. Дзержинского к АО «Вятское машиностроительное предприятие «Авитек». Согласно решению суда в пользу пермского предприятия должно быть взыскано 13,9 млн руб. При этом первоначально исковые требования составляли 255,5 млн руб.

По словам конкурсного управляющего завода им. Дзержинского Льва Шляпина, основную сумму «Авитек» выплатил ранее по результатам переговоров, а остаток в 13,9 млн руб. — это неустойка.

«Мы просили 14,7 млн руб., а было удовлетворено 13,9 млн руб., это вопрос корректировки расчётов, — отметил Лев Шляпин. — Обжаловать это решение не будем».

Этот спор в суде был связан с неточностью в вопросах начисления НДС и их выплате в ФНС. В результате переговоров стороны пришли к пониманию необходимости выплат этих налогов в ФНС через завод им. Дзержинского, а не минуя предприятие.

Напомним, дело о банкротстве завода длится с 2005 года. Имущественный комплекс ЗиДа (промплощадки №1 и №2) был выставлен на торги, но покупателей на них не нашлось. Решение о продаже промплощадки №3 комитет кредиторов обанкротившегося предприятия принял в 2008 году. В апреле 2021 года сделка была признана недействительной.

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