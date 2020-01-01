«Семёна Романовича отличали приветливость, доброжелательность, любовь к людям и природе родного края» Вице-премьер Правительства РФ Юрий Трутнев выразил соболезнования родным и близким Семёна Леви Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев выразил соболезнование родным и близким Семёна Леви. Напомним, известный пермский политик скончался на 65-м году жизни. По данным «Нового компаньона», он боролся с тяжёлым заболеванием.

Юрий Трутнев, вице-премьер Правительства РФ:

— Ушёл из жизни яркий и талантливый человек — Семён Романович Леви. Знал его как профессионала, в разных качествах и на разных должностях добивавшегося высоких результатов в работе. Семена Романовича отличали приветливость, доброжелательность, любовь к людям и природе родного края. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким.

Семён Романович Леви родился 7 июля 1956 года в Перми, окончил Пермский политехнический институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство». С 1992 по 2007 год он возглавлял ОАО «Стройиндустрия». В 1994 году был избран депутатом Пермской гордумы, где возглавлял комиссию по бюджету и налоговой политике. С 1997 по 2007 год Леви был депутатом Заксобрания, председателем комитета по социальной политике. Является одним из авторов законопроекта «О программе ипотечного жилищного кредитования в Пермской области на 2002—2006 годы».

С 8 февраля 2008 года по 9 июня 2016 года занимал пост заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ, курировал департамент государственной политики и регулирования в области водных ресурсов, Департамент государственной политики и регулирования в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) и Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).

В последние годы трудился в федеральной структуре «Ростеха».

За свой многолетний труд Семён Леви был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, званиями «Почётный строитель России» и «Заслуженный строитель РФ».

Похороны политика намечены на субботу — в Москве, на Троекуровском кладбище.

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