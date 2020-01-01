От укусов клещей пострадали более 8 тыс. жителей Пермского края Переносчиками клещевого энцефалитом являются 1,3% клещей Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

В Пермском крае число пострадавших от укусов клещей с начала сезона составило 8080 человек, об этом сообщает Рифей со ссылкой на пресс-службу краевого Росптребнадзора.

В числе пострадавших — 1740 детей. Согласно результатам лабораторных исследований, инфицированными клещевым вирусным энцефалитом оказались 1,3% клещей, 37,9% паразитов были поражены иксодовым клещевым боррелиозом, 3,2% являлись переносчиками моноцитарного эрлихиоза человека и 2,4% — гранулоцитарного анаплазмоза человека.

В Прикамье зафиксирован пока один случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом и пять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.

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