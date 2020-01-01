Торговый дом ПЗСП запустил акцию «Больше товаров — больше скидка» Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ПЗСП»

До 15 июня приобретайте строительные материалы из разных категорий и получайте скидку на все товары в чеке. Об акции сообщает пресс-служба ПЗСП.

По правилам акции клиенты, совершившие покупку товаров из двух категорий, например газобетонный блок и утеплитель, получают скидку 2%, при покупке материалов из трёх категорий — 3%. Акция действительна только при покупке товаров из разных категорий. При покупке разных товаров из одной категории скидка не предоставляется.

пресс-служба АО «ПЗСП»

Напомним, в Торговом доме ПЗСП можно приобрести материалы из газобетона, железобетона, окна и изделия из стекла, известь, щебень, бетонные и сухие смеси, утеплитель различных марок, кирпич.

Ещё один приятный бонус Торговый дом ПЗСП подготовил для покупателей кирпича. При заказе кирпича в объёме, кратном объёму грузовой машины (от 19 до 22 поддонов), доставка по Перми осуществляется бесплатно.

Оформить заказ на продукцию и доставку можно в режиме онлайн на сайте td-pzsp.ru, а также в отделе продаж по адресу ул. Докучаева, 31.

Подробнее об акции и ценах на строительные материалы можно узнать у менеджеров Торгового дома ПЗСП по телефону 8 (800) 300-79-77 и на сайте td-pzsp.ru.

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