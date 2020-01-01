Елена Бардукова Больше всех среди коллег за 2020 год заработал ректор ПНИПУ Доход Анатолия Ташкинова составил 6,8 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно сведениям о доходах, размещённым на сайтах минобра, минсельхоза и минздрава, самый большой доход за 2020 год среди коллег задекларировал ректор Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Анатолий Ташкинов. За год он заработал 6,8 млн руб.

В собственности Анатолия Ташкинова — жилой дом площадью 158 кв. м, квартира (67 кв. м), земельный участок (1,7 тыс. кв. м), два бокса, баня (69 кв. м) и три автомобиля: ВАЗ 21013, Toyota RAV4 и Toyota Land Cruiser 150. Президент ПНИПУ Василий Петров за 2020 год заработал 6,2 млн руб.

Президент Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Владимир Маланин отчитался о 4,8 млн руб. дохода. При этом врио ректора ПГНИУ Дмитрий Красильников заработал 2,4 млн руб.

Ректор Пермской государственной фармацевтической академии Алексей Турышев задекларировал 3 млн руб., руководитель Пермского государственного аграрно-технологического университета Алексей Андреев — 2,8 млн руб. Доход ректора ФГБОУ Пермского государственного медицинского университета Натальи Минаевой составил 2,4 млн руб.

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