Мария Сыропятова Пермское УФАС выписало штраф банку за звонок на сотовый телефон Наказание за нарушение Закона о рекламе составило 101 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермское УФАС России выписало штраф АО «Банк «Русский Стандарт» в 101 тыс. руб. Это решение, как сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства, было принято после рассмотрения жалобы на телефонный звонок с рекламой услуг данного банка.

УФАС по Пермскому краю усмотрело в этом нарушение ч. 1 ст. 18 Закона о рекламе. В отношении финансового учреждения было возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства о рекламе».

Закон о рекламе запрещает распространять рекламу при отсутствии предварительного согласия адресата на получение рекламы.

При рассмотрении дела АО «Банк «Русский Стандарт» сообщило, что проводило информационную рассылку клиентам, выразившим соответствующее согласие. При этом номера телефонов абонентов набирались вручную, и сотрудник банка случайно ошибся в одной цифре, что привело к нежелательному звонку по номеру заявителя.

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