В пермском ТЦ «Весна» выявлено 38 нарушений пожарной безопасности
Проверка началась после пожара в фитнес-клубе, расположенном в том же здании
Прокуратура Мотовилихинского района Перми провела проверку соблюдения требований пожарной безопасности в ТЦ «Весна» по адресу ул. Инженерная, 3а. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Основанием для инспекции стало возгорание в фитнес-клубе, который расположен на площадях торгового центра. В ходе проверочных мероприятий, которые проводились совместно с сотрудниками МЧС, в ТЦ «Весна» выявлено 38 нарушений.
В частности, отсутствовал свободный доступ к пожарному крану, коридоры торговых залов были заставлены оборудованием, которое может помешать при эвакуации, и пр.
По итогам проверки прокурор внёс собственникам здания ТЦ представление.
Как сообщили в прокуратуре, в настоящий момент выявленные нарушения устранены в полном объёме.
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