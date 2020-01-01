В пермском ТЦ «Весна» выявлено 38 нарушений пожарной безопасности Проверка началась после пожара в фитнес-клубе, расположенном в том же здании Поделиться Поделиться Твитнуть

Торговый центр «Весна» на ул. Инженерной

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Прокуратура Мотовилихинского района Перми провела проверку соблюдения требований пожарной безопасности в ТЦ «Весна» по адресу ул. Инженерная, 3а. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Основанием для инспекции стало возгорание в фитнес-клубе, который расположен на площадях торгового центра. В ходе проверочных мероприятий, которые проводились совместно с сотрудниками МЧС, в ТЦ «Весна» выявлено 38 нарушений.

В частности, отсутствовал свободный доступ к пожарному крану, коридоры торговых залов были заставлены оборудованием, которое может помешать при эвакуации, и пр.

По итогам проверки прокурор внёс собственникам здания ТЦ представление.

Как сообщили в прокуратуре, в настоящий момент выявленные нарушения устранены в полном объёме.

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