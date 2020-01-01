COVID-19 обнаружен в 18 муниципалитетах Пермского края Общее количество заболевших превысило 57,7 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

За минувшие сутки в Перми выявлен 51 случай заболевания коронавирусом. Ещё у 12 человек диагноз подтверждён в Чайковском, у шести — в Березниках.

В Добрянском городском округе и Пермском муниципальном районе выявлено по пятеро заболевших, в Соликамском городском округе — четверо, в Губахе, Карагайском муниципальном округе и Чусовском городском округе — по два.

По одному инфицированному — в Кизеле, Кунгуре, Еловском, Куединском и Ординском муниципальных округах, Верещагинском, Краснокамском, Лысьвенском и Очёрском городских округах.

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