Арендодатели туристического жилья в Прикамье не рады домашним животным Также они против проведения вечеринок Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

По результатам исследования, проведённого сервисом «Авито Недвижимость», проживание с животными разрешают только 26% арендодателей туржилья в Пермском крае.

Практически везде разрешено проживание с детьми, предоставляются гигиенические принадлежности, полотенца и постельное бельё. Кроме того, почти треть арендодателей — 31% — не возражают против курения. Но вечеринки на своих объектах разрешают лишь 2% собственников.

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