Арендодатели туристического жилья в Прикамье не рады домашним животным
Также они против проведения вечеринок
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По результатам исследования, проведённого сервисом «Авито Недвижимость», проживание с животными разрешают только 26% арендодателей туржилья в Пермском крае.
Практически везде разрешено проживание с детьми, предоставляются гигиенические принадлежности, полотенца и постельное бельё. Кроме того, почти треть арендодателей — 31% — не возражают против курения. Но вечеринки на своих объектах разрешают лишь 2% собственников.
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