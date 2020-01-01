Григорий Серёдкин В Перми появятся два новых автобусных маршрута Они начнут работу с января 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми с января 2022 года появятся два новых автобусных маршрута — №8 и №13. Об этом на заседании временной комиссии по транспорту Пермской городской думы сообщил глава пермского дептранса Анатолий Путин.

Маршрут №8 соединит микрорайон Крохалева и микрорайон Садовый. А маршрут №13 будет курсировать между Комсомольской площадью и деревней Песьянка.

Анатолий Путин, начальник департамента транспорта администрации Перми:

— Запуск маршрутов связан с двумя факторами. Это закрытие в январе 2022 года межмуниципального маршрута №115. При этом в черте города маршрут востребован. Поэтому мы запустим наш городской маршрут. А новый маршрут №8 призван разгрузить существующий маршрут №27.

Оба маршрута начнут работу с января 2022 года.

Помимо открытия новых маршрутов Анатолий Путин озвучил ещё два направления развития маршрутной сети Перми.

Так, будет увеличено количество рейсов на маршрутах с высокой загрузкой. Это маршрут №14 («Микрорайон Заостровка» — «Микрорайон Юбилейный»), маршрут №32 («Микрорайон Васильевка» — «Центральный рынок»), маршрут №53 («Центральный рынок» — «10-й микрорайон»), маршрут №54 («Ул. Мильчакова» — «Ст. Пермь II» — «Микрорайон Хмели»). И маршруты №57 («Микрорайон Крохалева» — «НПО «Биомед») и №60 («ДДК им. Кирова» — «Комсомольская площадь»).

Это те маршруты, на которых существующая загрузка существенно превышает провозную способность. Увеличить количество автобусов планируется с сентября 2021 года.

А на маршруте №41 («ПНИПУ» — «Студенческий городок») количество рейсов было увеличено ещё в марте текущего года из-за возвращения студентов ПНИПУ к очному обучению.

Второе направление — локальное продление маршрутов. Так, уже в мае текущего года были продлены маршруты №47 («Мачтобаза» — «Порт Пермь» — «Микрорайон Нагорный») и №30 («Микрорайон Парковый» —« Микрорайон Садовый»).

С 1 июня маршрут №24 продлён до микрорайона Лёвшино.

В июле планируется продлить маршруты №20 («Микрорайон Новый Крым» — «Центральный рынок») и №51 («Микрорайон Владимирский» — «Ст. Пермь I»). Сейчас на этих маршрутах только половина рейсов следуют до конечных остановок. Вторая половина ходит по сокращённому маршруту.

А с сентября маршрут №19 будет продлён от микрорайона Липовая Гора до фабрики Гознака.

Отметим, за 2019 год объём транспортной работы в Перми составил 66.5 млн км в год. На текущий момент объём работы составляет 55 млн км в год, что на 17% меньше, чем до начала реформы.

По словам Анатолия Путина, объём работы транспорта дальнейшего сокращения не требует, а текущий пассажиропоток достаточно стабилен.

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