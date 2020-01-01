Битумные материалы для пермских дорог разработают по индивидуальным рецептурам В регион увеличат поставки высокотехнологичных материалов Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ПАО «Газпром нефть»

Для строительства дорог Пермского края в регион нарастят поставки битумных материалов, произведённых по индивидуальным рецептурам с учетом климатических особенностей. Соответствующее соглашение губернатор региона Дмитрий Махонин и председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков подписали на Петербургском международном экономическом форуме.

«Пермский край — успешный регион с сильной экономикой. Сегодня в крае реализуются крупные инфраструктурные проекты, поэтому важно обеспечить высокое качество строительных материалов, чтобы покрытие новых дорог, мостов и путепроводов в регионе было долговечным. «Газпром нефть» всегда подбирает индивидуальную рецептуру поставляемых битумов и асфальтобетонных смесей — с учетом климатических условий и транспортной нагрузки конкретного региона. Такой подход будет использован и в Пермском крае», — отметил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

В регионе реализуются крупные инфраструктурные проекты национальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также федеральный проект «Мосты и путепроводы». В 2020 году «Газпром нефть» увеличила поставки в Пермский край до 35 тыс. тонн битумов, что на 15% больше 2019 года. Основной рост зафиксирован в высокотехнологичном сегменте битумных материалов.

О вариантах сотрудничества рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин: «Обсуждены планы по участию «Газпром нефти» в строительстве дорог в формате государственно-частного партнерства. В том числе возможность подключения компании к проекту Северного автомобильного обхода Перми, который сейчас на стадии получения государственной экспертизы».

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