Глава администрации губернатора стал председателем попечительского совета местного отделения Ассоциации юристов Поделиться Поделиться Твитнуть

На общем собрании регионального отделения Ассоциации юристов России переизбрали руководящие органы. Председателем совета Пермского отделения вновь стал глава крайизбиркома Игорь Вагин.

Кроме того, в совет избраны руководитель УФАС по Пермскому краю Александр Плаксин, заместитель генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Игорь Мухин, вице-президент Пермской ТПП Вячеслав Белов, президент Адвокатской палаты Пермского края Павел Яковлев и другие ведущие практикующие юристы Прикамья.

Глава администрации губернатора Александр Смертин назначен председателем попечительского совета пермского отделения Ассоциации юристов. Вместе с остальными членами попечительского совета он будет определять меры организационной поддержки ассоциации и осуществлять общественный мониторинг деятельности реготделения.

Первый заместитель исполнительного директора Ассоциации юристов России Анастасия Милютина отметила большой вклад пермского отделения в развитие науки и практики, поблагодарила за слаженную работу и отметила, что пермская организация входит в число сильнейших в России. Основные направления деятельности организации в ближайшие два года — оказание бесплатной юридической помощи жителям, повышение уровня юридического образования и подготовки выпускников, а также создание кадровых лифтов для молодых юристов.

Для достижения этих задач в состав руководящих органов вошли представители научного юридического сообщества ПГНИУ: проректор вуза Яна Дорофеева, и. о. декана юридического факультета Наталья Сыропятова и ряд других преподавателей.





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