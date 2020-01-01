Елена Синица «Теплоэнерго» перечислит в краевой бюджет 50 млн руб. от своей прибыли за 2020 год Прибыль предприятия, по итогам года, составила 558,6 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: презентация министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края

В 2021 году доходная часть бюджета Пермского края увеличится за счёт перечисления средств от ПКГУП «Теплоэнерго». Об этом сообщается в законопроекте о внесении изменений в краевой бюджет на 2021–2023 годы.

Как поясняется в финансово-экономическом обосновании, региональный оператор по обращению с ТКО перечислит в бюджет 8,95% от своей чистой прибыли в 2020 году. Она составила 558,6 млн руб.





Таким образом, сумма перечисления составит 50 млн руб.





Уточняется, что решение о перечислении средств было принято балансовой комиссией 18 мая.





Отметим, что «Теплоэнерго» неоднократно получало субсидии из краевого бюджета.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.