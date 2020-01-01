«МегаФон» и «Автодор» обеспечат трассы связью и скоростным интернетом Поделиться Поделиться Твитнуть

На фото: Геворк Вермишян и Георгий Чичерин.

ПАО «МегаФон»

Компании будут сотрудничать в области строительства телеком-инфраструктуры и предоставления мобильной связи вдоль федеральных скоростных платных автотрасс. В частности, М-12 Москва — Казань с продлением до Екатеринбурга, сообщает прес-сслужба мобильного оператора.

«Автодор» разместит антенно-мачтовые сооружения, организует подъезды к ним, подключит электроэнергию к объектам связи. «МегаФон», в свою очередь, установит на них базовые станции. Соглашение о совместной работе было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

«Отличное качество связи и уверенный доступ в интернет важны как для автомобилистов, так и для их пассажиров. Развитие сотрудничества между «МегаФоном» и «Автодором» сделает передвижение по дорогам России более комфортным и безопасным», — говорит генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян.

Компании уже работали вместе: ими была создана телеком-инфраструктура на скоростной автодороге М-11 «Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом. Тогда «МегаФон» построил 97 базовых станций для 2G и 4G покрытия на всём протяжении пути. В планах — работы на трассе М-12 и ЦКАД в Московской области.

«Госкомпания уделяет большое внимание безопасности и комфорту пользователей, в том числе обеспечению на всей протяжённости сети дорог устойчивого покрытия сотовой связи. Надеюсь, что в ближайшее время и на остальных трассах госкомпании мы сможем совместными усилиями сделать высокоскоростную сотовую связь доступной пользователям на каждом километре», — заявил заместитель председателя правления по развитию собственных видов деятельности ГК «Автодор» Георгий Чичерин.

На правах рекламы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.