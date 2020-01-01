«Уралкалий» и «Объединённая вагонная компания» подписали договор на поставку 100 инновационных минераловозов Поделиться Поделиться Твитнуть

ПАО «Уралкалий» и НПК «Объединённая вагонная компания» в рамках Петербургского международного экономического форума подписали договор на поставку 100 инновационных минераловозов. Об этом сообщает пресс-служба березниковской компании.

В соответствии с соглашением ОВК поставит «Уралкалию» в 2021 году 100 вагонов-хопперов модели 19-9835-01 повышенной грузоподъёмности производства Тихвинского вагоностроительного завода, с увеличенным межремонтным пробегом между плановыми сроками ремонта. Приобретение очередной партии инновационных вагонов осуществляется в рамках реализации долгосрочной стратегии развития вагонного парка «Уралкалия» и с целью обеспечения стабильности поставок продукции потребителям.

Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:

— «Уралкалий» эксплуатирует инновационные минераловозы производства Тихвинского вагоностроительного завода с 2015 года. В настоящее время в парке компании насчитывается более 1,5 тыс. таких вагонов, хорошо зарекомендовавших себя, прежде всего, с точки зрения надёжности. Их использование для нас экономически целесообразно с учётом перспектив увеличения пропускной способности как самой сети РЖД, так и подъездных путей наших рудоуправлений и собственного портового терминала.

Тимофей Хряпов, генеральный директор НПК «Объединённая вагонная компания»:

— «Уралкалий» является нашим давним партнёром и был в числе первых компаний, которые поверили и уже убедились на практике в эффективности грузовых вагонов нового поколения нашего производства. Мы ценим сложившиеся партнёрские отношения между нашими компаниями и надеемся на дальнейшее развитие сотрудничества.

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