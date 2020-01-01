Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Открылась регистрация на события образовательной программы Дягилевского фестиваля Подростков научат не только слышать, но и видеть музыку Поделиться Поделиться Твитнуть

Открылся приём заявок на участие в проекте «Музыка твоими глазами»

Пермский академический театр оперы и балета

Открылся приём заявок на участие в проекте «Музыка твоими глазами» в рамках образовательной программы Дягилевского фестиваля. Это новый образовательный формат, который предполагает сотворчество юных слушателей с композиторами и исполнителями современной академической музыки.

Анна Фефелова, куратор программы «Музыка твоими глазами»:

— Я давно думаю о том, как можно было бы привлечь подростков к современной академической музыке. Возможно, молодой человек учится в музыкальной школе и уже привык к классической музыке, но современные сочинения понять непросто даже для него. А может быть, он вообще не слушает музыку, зато «зависает» в своём смартфоне… Мне кажется, что для таких детей создание собственного видео на музыку современных композиторов станет хорошим началом знакомства с их творчеством.

Два года назад, на прошлом Дягилевском фестивале, участники образовательной программы — молодые композиторы из Дании и России — получили право представить в этом году свои сочинения. Представление состоится 19 июня в Доме Дягилева, программа называется «Сказки Андерсена» (12+). Исполнит её «МолОт-ансамбль» (Санкт-Петербург) — один из лучших российских коллективов, специализирующийся на современной музыке.

Подростки — участники программы «Музыка твоими глазами» — услышат эту музыку заранее, на репетициях, а также получат её запись. После этого они смогут сами снять и смонтировать видеоклипы на понравившиеся произведения, чтобы 19 июня музыка была представлена зрителям уже в сопровождении видео.

В процессе работы ребята смогут получать консультации у авторов и исполнителей произведений, будет и куратор в сфере видео, который поможет им с монтажом, — художник видеоарта Тихон Пендюрин.

Партнёр проекта — Гильдия молодых музыкантов Российского музыкального союза.

Чтобы принять участие в проекте, подростки должны заполнить вместе с родителями анкету. Программа рассчитана на ребят в возрасте от 12 до 16 лет, но, по словам Анны Фефеловой, заинтересованные молодые люди чуть младше или старше тоже не будут отвергнуты.

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