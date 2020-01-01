Елена Синица
За год в Пермском крае спрос на недвижимость вырос на 60%
Это связывают со снижением банковских ставок по вкладам
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Краевое Управление Росреестра за четыре месяца 2021 года зарегистрировало свыше 200 тыс. прав на объекты недвижимости. Это на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года ( в 2020-м — 125 648 прав). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как сообщают в региональном Росреестре, такой рост связан со снижением банковских ставок по вкладам и лояльными условиями жилищного кредитования.
«Гражданам стало невыгодно держать свои сбережения на вкладах в банках, а государственные программы по льготному кредитованию подстегнули спрос на недвижимость», — поясняет заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Светлана Ильиных.
Помимо этого, в два раза увеличилось количество выданных выписок, справок из ЕГРН. За январь — апрель 2021 года выдано более 4,5 тыс. выписок из ЕГРН. В аналогичном периоде прошлого года было выдано 2358 выписок из реестра недвижимости.
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