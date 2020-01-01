Елена Синица За год в Пермском крае спрос на недвижимость вырос на 60% Это связывают со снижением банковских ставок по вкладам Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевое Управление Росреестра за четыре месяца 2021 года зарегистрировало свыше 200 тыс. прав на объекты недвижимости. Это на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года ( в 2020-м — 125 648 прав). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщают в региональном Росреестре, такой рост связан со снижением банковских ставок по вкладам и лояльными условиями жилищного кредитования.





«Гражданам стало невыгодно держать свои сбережения на вкладах в банках, а государственные программы по льготному кредитованию подстегнули спрос на недвижимость», — поясняет заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Светлана Ильиных.





Помимо этого, в два раза увеличилось количество выданных выписок, справок из ЕГРН. За январь — апрель 2021 года выдано более 4,5 тыс. выписок из ЕГРН. В аналогичном периоде прошлого года было выдано 2358 выписок из реестра недвижимости.

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