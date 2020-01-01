«МегаФон» внедряет в России системы безопасных городов Поделиться Поделиться Твитнуть

«МегаФон» внедряет в России комплексную систему управления общественной безопасностью. Решение открывает новые возможности для управления регионом и реагирования на чрезвычайные ситуации. Подобный проект реализован в Калининградской области, но в компании отмечают, что сделать подобную систему можно в любом городе страны, сообщает пресс-служба оператора.

К Единому центру оперативного реагирования подключено 11 систем операционного управления регионом. Среди них служба 112, система охраны лесов, централизованного оповещения. В центр передаётся информация с камер видеонаблюдения, фото- и видеофиксации на дорогах, датчиков контроля паводковой обстановки на реке и единых дежурных диспетчерских служб из городских округов.

В работе центра задействован искусственный интеллект. Это помогает не только аккумулировать информацию, но и формировать прогноз развития ЧС. Например, подсказать, какие районы нужно срочно эвакуировать при обострении паводковой обстановки или в случае техногенных катастроф.

Информация из Единого центра оперативного реагирования поступает в Ситуационный центр губернатора. Здесь в автоматическом режиме собирается информация по ключевым показателям региона. Это позволяет видеть естественный прирост численности населения, уровень доступности жилья, качество окружающей среды и оперативно принимать решения.

Оператор готов делиться своей экспертизой и предлагать собственные решения, которые сделают регион ещё более комфортным для жителей и местного бизнеса, говорят в «МегаФоне».

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