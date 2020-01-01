Прекращено уголовное дело о хищениях на заводе Дзержинского Потерпевшая сторона может добиваться возмещения ущерба в гражданском порядке Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Дзержинский районный суд Перми поставил точку в уголовном деле о хищениях во ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского», сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Подсудимым в деле проходил председатель совета директоров завода Артур Васильев. Его обвиняли в присвоении и растрате в особо крупном размере, мошенничестве в особо крупном размере и легализации средств, добытых преступным путём. Общая сумма хищений оценивалась в 1 млрд руб.

Фигурантами по делу проходили также бывший исполнительный директор ЗиДа Денис Бронников, бывший конкурсный управляющий завода Евгений Лысов и бизнесмен Владислав Шинкевич.

По данным следствия, основная часть преступлений была совершена в 2007–2009 годах. Дело было предложено закрыть за истечением срока давности — по нереабилитирующим основаниям. Согласие на это дали все фигуранты дела. Уголовное дело закрыто, потерпевшая сторона сохранила за собой право добиваться возмещения ущерба в гражданском порядке.

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