Прокуратура края оспорила применение минтарифов механизма перекрёстного субсидирования Требования надзорного органа удовлетворены в суде в полном объёме Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Тимур Абасов

В ходе проверки министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края прокуратура региона выявила нарушения. Установлено, что ведомством при утверждении тарифов на водоотведение для ООО «Яйвинский жилищно-коммунальный сервис» было допущено перекрёстное субсидирование, об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

В частности, цены для этого потребителя оказались значительно выше экономически обоснованных. При этом вопрос о компенсации межтарифной разницы правительством края не решался.

В этой связи прокуратурой Пермского края было направлено в суд административное исковое заявление о признании недействующим постановления министерства, утверждавшего соответствующие тарифы.

Пермский краевой суд требования прокурора удовлетворил в полном объёме, указав, что если тариф не обеспечивал получение организацией финансовых средств, необходимо было предусмотреть механизм компенсации доходов за счёт бюджета, а не за счёт средств какой-то категории потребителей.

Решение суда не вступило в законную силу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.