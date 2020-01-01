Четверть пермячек после декрета не выходят на прежнее место работы При этом почти треть полностью меняют сферу деятельности Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным онлайн-опроса сервиса Зарплаты.ру, проведённого среди женщин, имеющих детей в возрасте до семи лет, почти четверть пермячек — 24% — не планируют возвращаться на предыдущее место работы после рождения ребёнка.

В числе причин — отсутствие интереса к работе, необходимость заботиться о ребёнке, желание сменить профессию и т. д. Полностью сменили сферу деятельности 31% опрошенных, 17% нашли новое место работы, ещё 15% — удалённую работу. 6% респондентов стали домохозяйками, 4% открыли своё дело, 3% ушли в следующий декрет.

При этом почти половина респондентов — 48% — приступили к работе ещё во время декретного отпуска.

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