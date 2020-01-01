Мария Сыропятова ТРК «Семья» может потерять примерно половину своей наземной парковки Мэрия Перми отказывается перезаключать договор аренды Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Владелец имущественного комплекса ТРК «Семья» АО «Пермский облунивермаг» подал иск в суд об оспаривании отказа мэрии Перми в предоставлении земельного участка в аренду.

Иск в Арбитражный суд Пермского края был принят к рассмотрению 13 апреля 2021 года. Спорный земельный участок используется под парковку и находится с южной стороны ТРК «Семья» (ул. Революции, 13). Участок относится к землям населённых пунктов. Его общая площадь — 10,5 тыс. кв. м. По площади это примерно половина наземной парковки у ТРК «Семья».

Из материалов суда следует, что департамент земельных отношений отказался в конце 2020 года перезаключить договор об аренде этого земельного участка. В ответ владельцы ТРК «Семья» подали иск в суд, а также потребовали перезаключить договор аренды на земельный участок сроком на 49 лет.

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