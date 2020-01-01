Мария Сыропятова
ТРК «Семья» может потерять примерно половину своей наземной парковки
Мэрия Перми отказывается перезаключать договор аренды
Владелец имущественного комплекса ТРК «Семья» АО «Пермский облунивермаг» подал иск в суд об оспаривании отказа мэрии Перми в предоставлении земельного участка в аренду.
Иск в Арбитражный суд Пермского края был принят к рассмотрению 13 апреля 2021 года. Спорный земельный участок используется под парковку и находится с южной стороны ТРК «Семья» (ул. Революции, 13). Участок относится к землям населённых пунктов. Его общая площадь — 10,5 тыс. кв. м. По площади это примерно половина наземной парковки у ТРК «Семья».
Из материалов суда следует, что департамент земельных отношений отказался в конце 2020 года перезаключить договор об аренде этого земельного участка. В ответ владельцы ТРК «Семья» подали иск в суд, а также потребовали перезаключить договор аренды на земельный участок сроком на 49 лет.
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