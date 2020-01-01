В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту крушения поезда Электровоз и девять вагонов грузового состава сошли с рельсов у станции Яйва Поделиться Поделиться Твитнуть

Товарный состав

Уральским следственным управлением на транспорте СКР по факту схода с рельсов вагонов грузового поезда возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта), об этом сообщается на сайте ведомства.

Напомним, 9 апреля 2021 года около 16 часов местного времени на 4-м километре перегона между станциями Яйва — Березники-Сортировочная произошёл сход с рельсов электровоза и девяти порожних вагонов-минераловозов. В результате ЧП было повреждено имущество ОАО «РЖД» и ПАО «Уралкалий» на сумму свыше 10 млн 900 тыс. руб. Речь идёт о 205 м железнодорожного пути и подвижном составе.

С целью установления причин произошедшего следователи Уральского следственного управления на транспорте СКР изучают необходимую документацию подразделений Свердловской железной дороги, проводят допросы членов локомотивной бригады и других работников. В ближайшее время будет назначена судебно-техническая экспертиза.





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