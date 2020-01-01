В сети 5G пройдёт первая федеральная ТВ-трансляция Поделиться Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

«МегаФон» развернул сеть 5G на стенде телекомпании НТВ на Петербургском международном экономическом форуме. Телеканал продемонстрирует участникам форума и зрителям преимущества работы с помощью 5G-соединения на примере информационных программ, сообщает пресс-служба мобильного оператора.

«НТВ стал первым российским телеканалом, который покажет возможности работы 5G в прямом эфире и продемонстрирует, как слияние медиа и инновационных технологий может выглядеть в будущем», — говорит генеральный директор НТВ Алексей Земский.

По его словам, студия на ПМЭФ сейчас способна обеспечить полный цикл онлайн-создания видеоконтента. Активно задействовано дистанционное управление съёмочными аппаратами и значительно расширена сеть подключённых устройств. В итоге зритель получит более комфортное восприятие эфира, а профессионалы — прогрессивные решения рутинных задач.

Сигнал 5G будут обеспечивать две базовые станции, работающие в миллиметровом диапазоне. В рамках тестов в аналогичном диапазоне «МегаФон» демонстрировал скорость, достигавшую 4,1 Гбит/с, а задержку 5G сигнала на уровне 8 мс. Это важно при проведении видеоконференций, мобильных трансляций и при передаче контента в более высоком разрешении, например в 4К.

«Мы рады совместно с партнёрами продемонстрировать возможности связи пятого поколения и показать техническую готовность и операторов, и бизнеса к запуску новых форматов телевещания. Мы знаем, что НТВ традиционно использует в своей работе перспективные технологии. Сегодня россияне могут увидеть, как 5G обеспечивает трансляции с минимальными задержками и предоставляет новый уровень комфорта для зрителей», — отметил генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян.

Одно из преимуществ связи 5G состоит в обеспечении канала передачи в несколько десятков раз шире того, чем в 4G. Таким образом, в производстве контента можно задействовать больше технических устройств за счёт внедрения 5G, а задержки при передаче сигнала сократятся в 3–5 раз. Это продемонстрирует корреспондент НТВ в режиме реального времени, общаясь с московской студией канала.

На правах рекламы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.