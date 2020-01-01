В департаменте транспорта ответили на претензии перевозчиков о правилах размещения рекламы в автобусах В администрации заявляют, что обязанность согласовывать рекламные материалы включена в муниципальные контракты Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В департаменте транспорта администрации Перми ответили на жалобы перевозчиков, недовольных правилами размещения рекламной продукции в автобусах. По мнению предпринимателей, отсутствуют регламенты на эти процедуры, растянуты сроки на согласование размещения рекламы и пр.

Как заявили в дептрансе, «обязанность согласовывать все размещаемые в автобусах материалы указана в муниципальных контрактах, которые были заключены с перевозчиками. Форма является типовой и утверждена Приказом №482 Министерства транспорта РФ. Объём коммерческой рекламы согласовывается в соответствии с Законом о рекламе».

Напомним, УФАС по Пермскому краю выдало предупреждение МКУ «Гортранс» из-за отказов перевозчикам в размещении рекламных материалов в салонах автобусов. Срок исполнения нарушения — до 23 июня 2021 года. В мэрии Перми отмечают, что рассмотрят данное предупреждение в установленные сроки.

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