На подсветку 13 зданий из бюджета Перми выделят 92,7 млн руб.
Работы планируется провести до середины октября
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Администрация Перми объявила аукцион на оснащение архитектурной подсветкой 13 домов в центре города. Стоимость работ оценивается в 92,7 млн руб., сообщает «Рифей-Пермь».
Оснастить подсветкой планируется 12 домов на Комсомольском проспекте и один — на ул. Ленина, 58. Завершить работы подрядчик должен до середины октября текущего года.
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