На подсветку 13 зданий из бюджета Перми выделят 92,7 млн руб. Работы планируется провести до середины октября Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Администрация Перми объявила аукцион на оснащение архитектурной подсветкой 13 домов в центре города. Стоимость работ оценивается в 92,7 млн руб., сообщает «Рифей-Пермь».

Оснастить подсветкой планируется 12 домов на Комсомольском проспекте и один — на ул. Ленина, 58. Завершить работы подрядчик должен до середины октября текущего года.

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