В День города на пермской набережной откроется лаунж-зона Большая спортивная зона станет доступна для жителей осенью текущего года Поделиться Поделиться Твитнуть

В День города, 12 июня, на набережной Камы в Перми откроется так называемая лаунж-зона, расположенная на участке от большой детской площадки до нового амфитеатра.

На данный момент здесь уже установлены светодиодные качели, беседки, шезлонги и скамейки, проведены работы по благоустройству. Кроме того, в лаунж-зоне будут открыты «Лекционный павильон», панорамное кафе, также установлены здание администрации и большой амфитеатр.

Осенью на набережной откроется большая спортивная зона с беговой дорожкой, теннисными кортами, тренажерами, баскетбольной и волейбольной площадками, площадками для стритбола, воркаута, кроссфита. Большая часть объектов уже установлена и обустроена, готовы здания «Спорт-кафе» и склада у ресторана «Гастропорт».

На данном этапе подрядчику необходимо завершить работы по устройству гранитных плит на тротуарах и дорожках, сделать покрытия из резиновой крошки на спортивных площадках и беговой дорожке, высадить дополнительные цветы и кустарники в нижней части зоны и установить урны и скамейки, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Константин Долгановский

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