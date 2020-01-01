В Пермский край поступила крупная партия вакцин от коронавируса 

Для записи на вакцинацию от COVID-19 доступны 47 тыс. слотов

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вакцина коронавирус 1

  Министерство здравоохранения Пермского края

В Пермский край поступило  4680 комплектов двухкомпонентной вакцины «ЭпиВакКорона» и 18 200 комплектов  «Спутника V». Об этом сообщает региональный минздрав. 

Новая партия уже распределена между поликлиниками и частными медорганизациями региона. В ведомстве добавили, что на сегодня в крае  для записи на вакцинацию от COVID-19 доступны более 47 тыс. слотов.

По данным минздрава, с начала массовой вакцинации в Прикамье первым компонентом уже привиты 240 тыс. жителей.  Из них 184,5 тыс. полностью завершили курс иммунизации. 

60% тех, кто уже прошёл вакцинацию от COVID-19 в Пермском крае, — люди в возрасте 60 лет и старше. 

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