В Пермский край поступила крупная партия вакцин от коронавируса Для записи на вакцинацию от COVID-19 доступны 47 тыс. слотов Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В Пермский край поступило 4680 комплектов двухкомпонентной вакцины «ЭпиВакКорона» и 18 200 комплектов «Спутника V». Об этом сообщает региональный минздрав.

Новая партия уже распределена между поликлиниками и частными медорганизациями региона. В ведомстве добавили, что на сегодня в крае для записи на вакцинацию от COVID-19 доступны более 47 тыс. слотов.

По данным минздрава, с начала массовой вакцинации в Прикамье первым компонентом уже привиты 240 тыс. жителей. Из них 184,5 тыс. полностью завершили курс иммунизации.

60% тех, кто уже прошёл вакцинацию от COVID-19 в Пермском крае, — люди в возрасте 60 лет и старше.

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