Анна Брюханова УФАС: гортранс нарушает закон о защите конкуренции Срок устранения нарушения — до 23 июня 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

ООО «ВОЛГАБАС ВОЛЖСКИЙ»

УФАС по Пермскому краю выдало предупреждение МКУ «Гортранс» из-за отказов перевозчикам в размещении рекламных материалов в салонах автобусов. Об этом сегодня на пресс-конференции антимонопольного ведомства рассказал начальник отдела контроля органов власти и процедур торгов Пермского УФАС России Марк Раев.

Предупреждение было вынесено после обращения в УФАС по Пермскому краю уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае Павла Новосёлова. Предприниматели пожаловались на то, что коммерческая реклама размещается в салонах автобусов только по согласованию с МКУ «Гортранс».

Предприниматели отмечают, что отсутствует регламент данной процедуры, а административные барьеры «ставят предпринимателей в неконкурентные условия». В том числе это связывается с увеличением сроков на согласование размещения рекламы — они могут составлять от одного дня до месяца.

Также предприниматели жалуются на отказы в размещении без объяснения причин (в период с 1 июня 2020 года по 1 апреля 2021 года было отказано в размещении 21 рекламного материала).

В УФАС по Пермскому краю отмечают, что, согласно муниципальным контрактам на пассажирские перевозки, реклама в салоне должна соответствовать законодательству России и не препятствовать проходу пассажиров. При этом заказчик оставляет за собой право решать, какого содержания должна быть эта реклама.

«Деятельность МКУ «Гортранс» заключается в обеспечении населения Перми транспортным обслуживанием. Ни органы местного самоуправления, ни иные учреждения не имеют полномочий контролировать соблюдение законодательства о рекламе при размещении материалов на медиапанелях в салонах транспортных средств», — пояснил начальник отдела контроля органов власти и процедур торгов Пермского УФАС России Марк Раев.

При этом в антимонопольном ведомстве считают, что надзор за соблюдением законодательства о рекламе — это сфера компетенции антимонопольного органа.

Пермское УФАС России усмотрело в действиях МКУ «Гортранс» признаки нарушения ч. 1 ст. 15 Закона «О защите конкуренции». Учреждению выдано предупреждение о необходимости в срок до 23 июня 2021 года устранить нарушения.

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