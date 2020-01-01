Мария Сыропятова Пермский край — на десятом месте по числу случаев мошенничества в России Самый высокий показатель — в Ямало-Ненецком автономном округе Поделиться Поделиться Твитнуть

С января по апрель 2021 года число случаев мошенничества, зарегистрированных в Пермском крае на 100 тыс. населения, составило 102,1. Об этом говорится в докладе о состоянии преступности в России, опубликованном на сайте Генеральной прокуратуры России. По этому показателю Пермский край находится на десятом месте среди российских регионов.

Самый высокий показатель — в Ямало-Ненецком автономном округе (128,9), на втором месте — Москва (115,6), на третьем — Краснодарский край (110,9).

В целом в России с января по апрель 2021 года зарегистрировано более 115 тыс. различных случаев мошенничества, что на 13,1% больше аналогичного периода прошлого года. Их доля в структуре преступности на протяжении последних лет последовательно увеличивается и достигла 17%.

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