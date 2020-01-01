В деятельности промышленного предприятия в Чусовом выявлены нарушения ООО «Белый камень» не осуществляло мер по защите атмосферного воздуха Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Тимур Абасов

По результатам проверки, проведённой прокуратурой Пермского края совместно со специалистами Росприроднадзора, было установлено, что ООО «Белый камень» в Чусовом не реализовало мероприятия по защите воздуха. К тому же деятельность предприятия по добыче и первичной обработке известняка и гипсового камня сопровождалась выбросами загрязняющих веществ в атмосферу.

При этом эффективность очистки газоочистительной установки составляя всего 35%. По итогам надзорных мероприятий руководителю ООО «Белый камень» внесено представление.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.