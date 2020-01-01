В «Единой России» предложили новые меры поддержки семей с детьми Поделиться Поделиться Твитнуть

Инициативы озвучили участники форума «Большой семейный совет», который провёл председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в одном из центров детского творчества в Москве. В нём приняли участие руководители социальных НКО и родительских объединений, сообщает пресс-служба регионального исполкома «Единой России» в Пермском крае.

Большой блок новых инициатив касается многодетных семей. Необходимо проработать вопросы о поэтапном снижении на них налоговой нагрузки, подчеркнул председатель «Единой России».

«Региональные власти до сих пор самостоятельно определяют, какие семьи считать многодетными. Это противоречие нужно устранять, оно создаёт социальный дисбаланс. Нужно определить единый статус многодетной семьи по всей территории России», — сказал Дмитрий Медведев.

Кроме того, в «Единой России» предлагают дать право многодетным семьям получать компенсацию вместо земельного участка. Сейчас не вся земля, предоставляемая им, обеспечена необходимой инфраструктурой, отметила участница предварительного голосования «Единой России», председатель Калининградской областной думы Марина Оргеева.

«Материальная поддержка позволила бы семьям с детьми улучшить жилищные условия», — подчеркнула она.

Также Марина Оргеева предложила предоставлять «Подарок новорождённому» во всех регионах страны вне зависимости от материального положения родителей. В него входят вещи первой необходимости, и такая поддержка востребована семьями.

В свою очередь, руководитель организации «Женщины за развитие» Либкан Базаева отметила, что зачастую в многодетных семьях родители находятся дома с детьми несколько лет подряд и не имеют возможности работать.

«Мы бы хотели предложить поддержать все многодетные семьи нашей страны таким образом — включить в трудовой стаж многодетной матери или отца все периоды времени, проводимые с ребёнком», — сказала она, пояснив, что сейчас этот срок ограничен шестью годами.

Член Общественной палаты Краснодара, президент межрегионального Союза общественных объединений многодетных семей, председатель реготделения всероссийского общественного движения «Матери России» Светлана Недилько обратила внимание участников форума на проблему со взысканием алиментов. Зачастую люди не могут получить через суд положенную сумму из-за того, что она не зафиксирована в законе, а зависит от дохода должника.

«Мы просим, чтобы половина от регионального прожиточного минимума была зафиксирована как обязательная выплата на содержание детей. Наши юристы в судах находятся ежедневно. Некоторые предоставляют справки, что у них зарплата 10 тыс. руб., чтобы не платить», — сказала Светлана Недилько.

На встрече также предложили развивать программу материнского капитала. Руководитель фонда поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь», победитель предварительного голосования «Единой России» Наталья Москвитина (Республика Мордовия) озвучила идею включить текущие потребности в список возможных трат.

«В первую очередь это ремонт квартиры, потому что не все семьи готовы сейчас вкладывать деньги в ипотеку, но им хотелось бы сделать ремонт в том доме, квартире, где они живут. Второе — это покупка автомобиля, это особенно важно для тех, у кого много детей. И конечно, покупка газового оборудования», — сказала Наталья Москвитина.

Кроме того, семейному бюджету помогло, если бы программа кешбэка за детский отдых стала постоянной, считают в «Единой России».

В свою очередь, координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа», депутат Госдумы Алёна Аршинова обратила внимание, что сейчас дети до пяти лет имеют право на бесплатный проезд в электричках, а с пяти до семи — нет. При этом 48 регионов ввели собственную льготу.

«Нужно внести изменения в закон для всей страны. Это справедливо», — подчеркнула она.

Руководитель региональной общественной организации «Семейный клуб «Перово» Татьяна Яковлева предложила ввести ещё одну «транспортную» меру поддержки — в обязательном порядке оборудовать такси детскими автокреслами и не взимать за них плату.

Также в «Единой России» выступили с инициативой приоритетно зачислять в одну школу братьев и сестёр вне зависимости от места их регистрации. По действующему законодательству для этого дети должны быть прописаны на одной жилплощади. В противном случае семья лишается права приоритетного зачисления в учебное заведение. Идею поддержали в Минпросвещения.

Татьяна Шестакова, депутат Законодательного собрания Пермского края, председатель регионального общественного совета проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия»:

— Всегда радостно, когда государство уделяет внимание и помогает многодетным семьям. Поэтому я с большим интересом познакомилась с комплексом новых мер поддержки этой категории семей, озвученным на форуме «Большой семейный совет».

Во-первых, горячо поддерживаю предложение закрепить статус многодетной семьи законодательно.

Во-вторых, рада была узнать, что предлагается расширить программу материнского капитала и «детские» льготы. Однако должна сказать, что часть предложений «Единой России» в Пермском крае уже реализована. В частности, у нас принят закон о денежной компенсации многодетным семьям не востребованного ими земельного участка. У нас такая программа работает второй год и является очень востребованной, так как достаточно большое количество семей готовы воспользоваться этой мерой поддержки и улучшить свои жилищные условия.

Родить и воспитать троих и более детей непросто. И когда государство идёт навстречу таким родителям, это ярко характеризует его социальную направленность, и думаю, найдёт поддержку у избирателей на осенних выборах.

В завершение форума Дмитрий Медведев отметил, что все прозвучавшие инициативы будут проработаны вместе с правительством и войдут в предвыборную программу «Единой России».

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