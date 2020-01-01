Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Открывается вторая волна продаж билетов на события Дягилевского фестиваля В афише появились традиционные ночные концерты в Художественной галерее Поделиться Поделиться Твитнуть

Никита Чунтомов

Завтра, 2 июня в 10:00 по пермскому времени (8:00 по Москве), откроется продажа на отдельные события Дягилевского фестиваля 2021 года. Поступят в продажу билеты на концерты Lux Aeterna (18+), «Мистерия» (18+), Fuzz (18+), Zero Point (18+), Церемонию памяти Пауля Целана (18+), а также традиционные ночные концерты в Пермской художественной галерее (18+) — они наконец-то появились в фестивальной афише.

Продажа онлайн и офлайн начнётся одновременно.

Онлайн-продажа стартует на сайтах diaghilevfest.ru и permopera.ru. «Бумажные» билеты будут продаваться уже не в фойе, а в обычной кассе театра по адресу: ул. Петропавловская, 25а/1.

Для тех, у кого возникнут трудности с покупкой билетов на сайте, работает горячая телефонная линия «Яндекса» 8-800-600-90-90 и чат поддержки https://yandex.ru/chat/#/

Театр просит все вопросы задавать в соцсетях фестиваля и театра на Facebook, Instagram и ВКонтакте или через форму обратной связи на сайтах diaghilevfest.ru и permopera.ru.

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